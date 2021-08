மாவட்ட செய்திகள்

9 முதல் 12-ம் வகுப்புகள் வருகிற 23-ந்தேதி திறப்பு; பெற்றோரின் அனுமதி கடிதம் கட்டாயம் - புதிய வழிகாட்டுதலை கர்நாடக அரசு வெளியிட்டது

Parental permission letter is mandatory for students coming to school

