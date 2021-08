மாவட்ட செய்திகள்

வலங்கைமான் அருகே மனைவியை தாக்கிய வாலிபருக்கு 2 ஆண்டு சிறை + "||" + 2 years imprisonment for teenager who attacked his wife near Valangaiman

வலங்கைமான் அருகே மனைவியை தாக்கிய வாலிபருக்கு 2 ஆண்டு சிறை