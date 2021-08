மாவட்ட செய்திகள்

தருவைகுளத்தில் மீனவர்களின் நீண்டநாள் பிரச்சினை முடிவுக்கு வந்தது + "||" + in daruvaikulam,the long standing problem of fisherman came to an end

தருவைகுளத்தில் மீனவர்களின் நீண்டநாள் பிரச்சினை முடிவுக்கு வந்தது