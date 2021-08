மாவட்ட செய்திகள்

மின்கசிவு காரணமாக வீடு தீயில் எரிந்து சாம்பல் 6 பவுன் நகைகள் - ரூ.2 லட்சம் நாசம் + "||" + 6 pounds of jewelery burnt in house fire due to electrocution - Rs.2 lakh damage

மின்கசிவு காரணமாக வீடு தீயில் எரிந்து சாம்பல் 6 பவுன் நகைகள் - ரூ.2 லட்சம் நாசம்