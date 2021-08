மாவட்ட செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியர்களை மீட்பதில் மத்திய அரசு தாமதித்து விட்டது + "||" + The Central Government has delayed in rescuing Indians from Afghanistan

