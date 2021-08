மாவட்ட செய்திகள்

கல்வி நிறுவனங்களுடன் ஆலோசித்து தேசிய கல்வி கொள்கை அமல்; அதிகாரிகளுக்கு பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவு + "||" + Implement the National Education Policy in consultation with educational institutions

கல்வி நிறுவனங்களுடன் ஆலோசித்து தேசிய கல்வி கொள்கை அமல்; அதிகாரிகளுக்கு பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவு