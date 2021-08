மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் உள்ள கழிவுகளை அகற்றக்கோரி வழக்கு அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court ordered the government to respond to the lawsuit seeking the removal of waste from the Sterlite plant

