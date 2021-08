மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த ஆண்டை விஞ்சியது; தஞ்சை மாவட்டத்தில், இதுவரை 10 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் + "||" + Surpassed last year; In Tanjore district, 10 lakh tonnes of paddy has been procured so far

