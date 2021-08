மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட பயந்து மதுகுடிக்கும் கிராம மக்கள்; தினமும் வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பும் சுகாதாரத்துறையினர் + "||" + Drunk villagers afraid to be vaccinated against corona

கொரோனா தடுப்பூசி போட பயந்து மதுகுடிக்கும் கிராம மக்கள்; தினமும் வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பும் சுகாதாரத்துறையினர்