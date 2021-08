மாவட்ட செய்திகள்

மேலும் ஒரு வழக்கில் புதுக்கோட்டை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + In another case two persons including the chairman of the Pudukottai panchayat were arrested

மேலும் ஒரு வழக்கில் புதுக்கோட்டை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உள்பட 2 பேர் கைது