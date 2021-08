மாவட்ட செய்திகள்

ராம்நாயக் இந்தியில் எழுதிய, 'முன்னேறிடு முன்னேறிடு' புத்தகத்தை கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் வெளியிட்டார் + "||" + Governor Banwarilal Purohit released book 'Munneridu Munneridu' written by former Governor Ram Naik in Hindi

