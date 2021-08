மாவட்ட செய்திகள்

18 வயது பூர்த்தி அடையாதவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்யக்கூடாது + "||" + Alcohol should not be sold to persons under 18 years of age

