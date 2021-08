கிரிவலத்திற்கு விதித்த தடையால் பக்தர்களை திருப்பி அனுப்பிய போலீசார்

மாவட்ட செய்திகள்

கிரிவலத்திற்கு விதித்த தடையால் பக்தர்களை திருப்பி அனுப்பிய போலீசார் + "||" + The police sent the devotees back due to the ban imposed on the ghat

கிரிவலத்திற்கு விதித்த தடையால் பக்தர்களை திருப்பி அனுப்பிய போலீசார்