மாவட்ட செய்திகள்

போலி கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழுடன் வருபவர்களை சிறையில் அடையுங்கள்; அதிகாரிகளுக்கு, மந்திரி எஸ்.டி.சோமசேகர் உத்தரவு + "||" + Imprison those who come with a fake corona negative certificate

போலி கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழுடன் வருபவர்களை சிறையில் அடையுங்கள்; அதிகாரிகளுக்கு, மந்திரி எஸ்.டி.சோமசேகர் உத்தரவு