மாவட்ட செய்திகள்

காதல் திருமணம் செய்ததால் முன்விரோதம் தாய்-மகன் மீது தாக்குதல் 10 பேர் கைது + "||" + Prejudice because love is married Attack on mother-son 10 people arrested

காதல் திருமணம் செய்ததால் முன்விரோதம் தாய்-மகன் மீது தாக்குதல் 10 பேர் கைது