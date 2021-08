விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி இருக்க வேண்டும்-கலெக்டா் மோகன்

மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி இருக்க வேண்டும்-கலெக்டா் மோகன் + "||" + Teachers and staff must be vaccinated against corona

