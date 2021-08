மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் பகுதியில் தொடர் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட மதபோதகர், கோவில் பூசாரி உள்பட 8 பேர் கைது + "||" + Eight people were arrested including a cleric and a temple priest

திண்டிவனம் பகுதியில் தொடர் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட மதபோதகர், கோவில் பூசாரி உள்பட 8 பேர் கைது