மாவட்ட செய்திகள்

வடமாநிலங்களுக்கு தினமும் 3 லட்சம் இளநீர் அனுப்பி வைப்பு + "||" + 3 lakh young water sent daily to the northern states

வடமாநிலங்களுக்கு தினமும் 3 லட்சம் இளநீர் அனுப்பி வைப்பு