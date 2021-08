மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணியாத 109 பேருக்குகொரோனா பரிசோதனை. ரூ.8,800 அபராதம் வசூல் + "||" + For 109 people who did not wear a mask Corona experiment

முககவசம் அணியாத 109 பேருக்குகொரோனா பரிசோதனை. ரூ.8,800 அபராதம் வசூல்