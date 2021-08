மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் பகுதியில் பெய்தபலத்த மழைக்கு ஊருணி கரை உடைப்பு + "||" + uruni bank was broken due to heavy rain in ottapidaram area

