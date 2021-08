மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் மட்டும் வால்பாறைக்கு சுற்றுலா செல்ல அனுமதி + "||" + Only vaccinated persons are allowed to travel to Valparai

