மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகத்தை முடக்குவதை கண்டித்து அ.தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + AIADMK workers protest against the closure of Jayalalithaa University

ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகத்தை முடக்குவதை கண்டித்து அ.தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம்