புதிய ரேஷன் அட்டை கோரி விண்ணப்பிக்கும் மனுக்கள் மீது ஒரு வாரத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் உத்தரவு + "||" + Petitions must be acted upon within a week

