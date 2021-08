மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூரில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆலோசனை மையம்; மாவட்ட கலெக்டர் திறந்து வைத்தார் + "||" + Counseling Center for the Handicapped in Tiruvallur; The District Collector opened

திருவள்ளூரில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆலோசனை மையம்; மாவட்ட கலெக்டர் திறந்து வைத்தார்