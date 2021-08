மாவட்ட செய்திகள்

மணிலா, கம்பு பயிர்களுக்கு 31-ந் தேதிக்குள் விவசாயிகள் காப்பீடு செய்யலாம் + "||" + Farmers can insure Manila and rye crops by the 31st

