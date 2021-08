மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே; ஊராட்சி செயலாளரை மாற்றக்கோரி அலுவலகத்துக்கு பூட்டு + "||" + Near Jolarpet; Request the transfer of the Panchayat Secretary Lock to office

ஜோலார்பேட்டை அருகே; ஊராட்சி செயலாளரை மாற்றக்கோரி அலுவலகத்துக்கு பூட்டு