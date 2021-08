மாவட்ட செய்திகள்

வலையில் சிக்கிய மான் இறைச்சியை சமைத்த என்ஜினீயர் உள்பட 2 பேருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 1 lakh was imposed on two persons, including an engineer

வலையில் சிக்கிய மான் இறைச்சியை சமைத்த என்ஜினீயர் உள்பட 2 பேருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்