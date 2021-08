மாவட்ட செய்திகள்

விராலிமலை அருகே கத்திமுனையில் லாரி டிரைவரை கட்டிப்போட்டு பணம் கொள்ளைமர்மநபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Tie up the truck driver and rob him of money

விராலிமலை அருகே கத்திமுனையில் லாரி டிரைவரை கட்டிப்போட்டு பணம் கொள்ளைமர்மநபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு