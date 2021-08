மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இல்லாத சுற்றுலா பயணிகள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் + "||" + Tourists without a corona negative certificate were sent back

கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இல்லாத சுற்றுலா பயணிகள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்