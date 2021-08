மாவட்ட செய்திகள்

6 வழிச்சாலையை மாற்று வழியில் அமைக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சார்பில் அடுத்த மாதம் 7-ந்தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம்

Next month 7th on hunger strike behalf of farmers urging alternative routes ; P.R. Pandian announcement

