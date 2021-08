மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவதில் சென்னை மாநகராட்சி முதல் இடம் + "||" + Chennai Corporation is the first in India to vaccinate the disabled and the elderly

இந்தியாவிலேயே மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவதில் சென்னை மாநகராட்சி முதல் இடம்