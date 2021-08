மாவட்ட செய்திகள்

சொத்து தகராறில் விவசாயி கொலை: முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உள்பட மேலும் 2 பேர் கைது + "||" + Two more people were arrested, including a former panchayat leader

சொத்து தகராறில் விவசாயி கொலை: முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உள்பட மேலும் 2 பேர் கைது