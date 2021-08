மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக சட்டசபையில் தீர்மானம்-கே.எஸ்.அழகிரி வரவேற்பு + "||" + KS Alagiri said the passage of the resolution in the Assembly against the agricultural laws was welcome.

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக சட்டசபையில் தீர்மானம்-கே.எஸ்.அழகிரி வரவேற்பு