மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்ததால் சுற்றுலா தலமாக மீண்டும் மாறிய பண்ணவாடி பரிசல் துறை + "||" + Pannavadi which has once again become a tourist destination

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்ததால் சுற்றுலா தலமாக மீண்டும் மாறிய பண்ணவாடி பரிசல் துறை