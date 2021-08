மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பைகளை தவிர்த்து துணி பைகளை பயன்படுத்த வியாபாரிகளுக்கு 10 நாட்கள் கால அவகாசம்: சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் + "||" + 10 days for traders to use cloth bags other than plastic bags: Chennai Corporation Commissioner

பிளாஸ்டிக் பைகளை தவிர்த்து துணி பைகளை பயன்படுத்த வியாபாரிகளுக்கு 10 நாட்கள் கால அவகாசம்: சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர்