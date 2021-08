மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கட்டிட அனுமதி பெறுவது தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க வாட்ஸ்-அப் எண் அறிவிப்பு + "||" + Notice of WhatsApp number to lodge complaints regarding obtaining building permits in areas under Chennai Corporation

