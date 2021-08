மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி அருேக மலைப்பாதையில் ஏற்பட்ட மண்சரிவை விரைவில் சீரமைக்க வேண்டும். மலைக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை