மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கரணை, பல்லாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெண்களிடம் 20 பவுன் நகைகள் பறித்த 2 பேர் கைது + "||" + Two people have been arrested for stealing 20 pounds worth of jewelery from women in areas including Pallikaranai and Pallavaram

பள்ளிக்கரணை, பல்லாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெண்களிடம் 20 பவுன் நகைகள் பறித்த 2 பேர் கைது