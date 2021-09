மாவட்ட செய்திகள்

சமய விழாக்களுக்கு அரசு அறிவித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் வேண்டுகோள் + "||" + Must comply with the restrictions announced by the Government

