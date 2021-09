மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் இருந்து வருபவர்கள் கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் கொண்டு வந்தாலும் அரசு தனிமை கட்டாயம் - சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் + "||" + Government isolation is mandatory even if the corona comes with a negative certificate

