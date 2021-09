மாவட்ட செய்திகள்

அடகு கடையின் பூட்டை உடைத்து 1½ கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் கொள்ளை மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Breaking the lock of the pawn shop and looting 10 kg of silver goods, the web for the mysterious people

அடகு கடையின் பூட்டை உடைத்து 1½ கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் கொள்ளை மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு