மாவட்ட செய்திகள்

சிலை வைக்க தடை; ஊர்வலத்துக்கு அனுமதி இல்லை விநாயகர் சிலைகள் விற்பனை ஆகாததால் வடமாநில தொழிலாளர்கள் கவலை + "||" + Prohibition to place idol; Workers in the North are worried that the procession will not allow the sale of Ganesha statues

சிலை வைக்க தடை; ஊர்வலத்துக்கு அனுமதி இல்லை விநாயகர் சிலைகள் விற்பனை ஆகாததால் வடமாநில தொழிலாளர்கள் கவலை