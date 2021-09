மாவட்ட செய்திகள்

மனவளர்ச்சி குன்றியோர் சிறப்பு பள்ளிக்கு பிசியோதெரபி உபகரணங்கள் + "||" + Physiotherapy equipment for the special school for the mentally retarded

மனவளர்ச்சி குன்றியோர் சிறப்பு பள்ளிக்கு பிசியோதெரபி உபகரணங்கள்