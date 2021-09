மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + You can apply online for a temporary firework shop license

வேலூர் மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்