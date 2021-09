மாவட்ட செய்திகள்

விருப்பாட்சியில் நினைவு நாளையொட்டிகோபால்நாயக்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + in viruppatchi Remembrance Worshiping the statue of Gopalnayakar

