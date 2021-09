மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் சிக்னல் கோளாறால் ஆன்லைன் டிக்கெட் பதிவு செய்ய முடியாமல் சுற்றுலா பயணிகள் அவதி + "||" + Tourists in Mamallapuram suffer from signal failure due to inability to book tickets online

மாமல்லபுரத்தில் சிக்னல் கோளாறால் ஆன்லைன் டிக்கெட் பதிவு செய்ய முடியாமல் சுற்றுலா பயணிகள் அவதி