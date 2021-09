மாவட்ட செய்திகள்

உரம் தட்டுப்பாடு விரைவில் சரி செய்யப்படும்கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + kanimozhi m.p. said, the fertilizer shortage will be rectified soon

உரம் தட்டுப்பாடு விரைவில் சரி செய்யப்படும்கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி