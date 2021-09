மாவட்ட செய்திகள்

மணம்பூண்டி கிராமத்தில்ரேஷன் கார்டுக்கு ரூ 9 ஆயிரம் தருவதாக பொதுமக்களிடம் வசூல் வேட்டை + "||" + The collection hunt for the public to give Rs 9 thousand for the ration card Handcuffs of 2 mysterious persons who came on a motorcycle

