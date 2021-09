மாவட்ட செய்திகள்

12-ந்தேதி மெகா சிறப்பு முகாம்:ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொரோனாதடுப்பூசி போட இலக்குகலெக்டர் விஷ்ணு தகவல் + "||" + Corona for one lakh people Aim to vaccinate

12-ந்தேதி மெகா சிறப்பு முகாம்:ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொரோனாதடுப்பூசி போட இலக்குகலெக்டர் விஷ்ணு தகவல்