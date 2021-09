மாவட்ட செய்திகள்

குலசேகரன்பட்டினம் அருகே ஊஞ்சல் விளையாடிய சிறுமி திடீரென சேலை கழுத்தை இறுக்கி பலி + "||" + near kulasekaranpattinam, the girl who played on the swing was killed by squeezing the saree around her neck

குலசேகரன்பட்டினம் அருகே ஊஞ்சல் விளையாடிய சிறுமி திடீரென சேலை கழுத்தை இறுக்கி பலி